Здесь мы собираем предложения по улучшению Яндекс Плюс.

Что такое Яндекс Плюс?

Пожелания по развитию сервиса Яндекс Музыка можно оставить здесь.

Пожелания по развитию сервиса Кинопоиск можно оставить здесь.

Пожелания по развитию сервиса Яндекс Афиша можно оставить здесь.

Пожелания по развитию и улучшению функционала умных устройств можно оставить здесь.

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