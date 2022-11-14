Форум пожеланий Яндекс Плюс


Здесь мы собираем предложения по улучшению Яндекс Плюс.
Что такое Яндекс Плюс?

Пожелания по развитию сервиса Яндекс Музыка можно оставить здесь
Пожелания по развитию сервиса Кинопоиск можно оставить здесь
Пожелания по развитию сервиса Яндекс Афиша можно оставить здесь.

Пожелания по развитию и улучшению функционала умных устройств можно оставить здесь.

Если вы столкнулись с техническими сложностями, свяжитесь с поддержкой.
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Перед публикацией пожелания, пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами общения на форуме

Форум сообщества 662 темы

Новая тема

Общее 141

Предложения, касающиеся подписок
Обновления: Подписка на Яндекс Плюс, входящая в состав тарифов от Tele2

Баллы Плюса 78

Предложения, касающиеся Баллов Плюса
Обновления: Настройка траты и накопления баллов в семейной группе

Умные устройства по подписке 197

Предложения, касающиеся умных устройств по подписке
Обновления: Раздельная оплата устройств по подписке

Оплата Плюса 68

Предложения, касающиеся оплаты Плюса
Обновления: Уведомления об оплате подписки и дополнительных опций

Наполнение тарифов 89

Предложения, касающиеся наполнения тарифов Плюса
Обновления: Увеличение количества членов семьи в Плюс Мульти с Амедиатекой

Личный кабинет Плюса 89

Пожелания, касающиеся личного кабинета пользователя
Обновления: Предложение вернуть возможность управления составом семьи в семейной подписке
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